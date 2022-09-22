Прямую линию по вопросам поддержки многодетных семей проведут в Бобруйске

29 сентября с 11.00 до 13.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Многодетные семьи: социально-трудовые гарантии и льготы в законодательстве Республики Беларусь».

На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.

Телефон прямой линии: 72-18-96.