Прямую линию по вопросам поддержки многодетных семей проведут в Бобруйске
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29 сентября с 11.00 до 13.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Многодетные семьи: социально-трудовые гарантии и льготы в законодательстве Республики Беларусь».
На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.
Телефон прямой линии: 72-18-96.
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