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Общество

Прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД пройдет 23 февраля

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Прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД пройдет 23 февраля

Во вторник, 23 февраля 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – начальник милиции общественной  безопасности полковник милиции Андрей Николаевич Малахов проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию подразделений милиции общественной безопасности, можно будет задать с 11.30 до 13 часов по телефону 77-98-12.

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