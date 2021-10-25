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Прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД полковником милиции Малаховым А.Н.

bobrlife.by 15 0

Прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД полковником милиции Малаховым А.Н.

В среду, 27 октября 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – начальник милиции общественной  безопасности полковник милиции Андрей Николаевич Малахов проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы, входящие в компетенцию подразделений милиции общественной безопасности, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-98-12

ГИОС УВД

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