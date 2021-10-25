Прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД полковником милиции Малаховым А.Н.
bobrlife.by 15 0
В среду, 27 октября 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Андрей Николаевич Малахов проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы, входящие в компетенцию подразделений милиции общественной безопасности, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-98-12.
ГИОС УВД
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