Прямая телефонная линия с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД

5 декабря, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Игорь Иванович Драчев проведет прямую телефонную линию.

Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону

8 (0222) 64 — 33 — 10