В субботу, 3 сентября, состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны МВД генерал-майором милиции Александром Шепелевым.

Задавайте свои вопросы, касающиеся предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах развития охранного ведомства, а также иные вопросы, относящиеся к деятельности департамента

по телефону (8-017) 218-55-30.