Прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны
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В субботу, 3 сентября, состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны МВД генерал-майором милиции Александром Шепелевым.
Задавайте свои вопросы, касающиеся предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах развития охранного ведомства, а также иные вопросы, относящиеся к деятельности департамента
по телефону (8-017) 218-55-30.
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