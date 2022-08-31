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Прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны

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Прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны

В субботу, 3 сентября, состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента охраны МВД генерал-майором милиции Александром Шепелевым.

Задавайте свои вопросы, касающиеся предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах развития охранного ведомства, а также иные вопросы, относящиеся к деятельности департамента
по телефону (8-017) 218-55-30.

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