Прямая телефонная линия пройдет 13 марта в горисполкоме и райисполкоме Бобруйска

13 марта с 9.00 до 12.00 в горисполкоме Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия». Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Погудо Людмила Сергеевна – управляющий делами горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Коротченя Вячеслав Иванович – первый заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Лоцкий Сергей Васильевич – первый заместитель главы администрации).

Информация о номерах телефонов «прямых телефонных линий» райисполкомов области размещена на сайте облисполкома в рубрике «Приемы и прямые линии», а также на официальных сайтах райисполкомов.