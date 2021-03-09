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Прямая телефонная линия по вопросам нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы пройдет 24 марта

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Прямая телефонная линия по вопросам нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы пройдет 24 марта

Начальник Главного статистического управления Могилевской области Морозова Елена Анатольевна 24 марта с 10.00 до 12.00 будет проводить «прямую телефонную линию» с респондентами и жителями области по вопросам нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы. Телефон: 8 (0222) 79-59-25.

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