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Прямая телефонная линия по вопросам льгот, прав и гарантий людей с инвалидностью

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Прямая телефонная линия по вопросам льгот, прав и гарантий людей с инвалидностью

15 декабря УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» проводит «прямую телефонную линию» по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержке людям с инвалидностью.

Шамаль

Ольга Александровна, заведующий отделением социальной помощи на дому

09.00-10.00

72 73 65

Порядок оказания услуг в форме социального обслуживания на дому (комплексное социальное обслуживание, разовые социальные услуги), услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) для родителей-инвалидов 1 и 2 групп, семей, воспитывающих детей-инвалидов), услуга дневного присмотра на дому
Капустина

Мария Васильевна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания

09.00 – 10.00

72 73 97

Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания (кружковая работа, в том числе на дому, дневной присмотр, работа в трудовых мастерских); оказание услуг переводчика жестового языка; предоставление транспортных услуг, оказываемых специальным транспортным средством «социальное такси»
Мартинович

Татьяна Игоревна, специалист по социальной работе отделения социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания

10.00-11.00

72 73 77

Порядок оказания услуги сопровождаемого проживания для инвалидов (услуга ассистента инвалидам 1 и 2 групп с умственными нарушениями, услуга помощника по сопровождению инвалидам 1 группы с нарушением ОДА и (или) по зрению);

прокат технических средств социальной реабилитации

Миронович

Людмила Григорьевна,

заведующий отделением по предоставлению социальной поддержки

11.00-12.00

72 73 76

Условия и порядок оказания материальной помощи из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, помещения в дома-интернаты, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации
Морозова

Татьяна Алексеевна,

заместитель директора

12.00-13.00

72 73 64

Вопросы социального обслуживания населения
Алимова

Светлана Викторовна,

заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

14.00-15.00

73 70 48

Условия и порядок помещения в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; оказание услуг в форме стационарного социального обслуживания
Сакач

Татьяна Михайловна,

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста

15.00-16.00

72 73 66

Оказание социальных услуг отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста, имеющих группу инвалидности (кружковая работа на дому, обучение навыкам ухода на дому, дневной присмотр в отделении дневного пребывания)

bobruisk.by

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