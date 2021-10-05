“Прямая линия” с жилкомхозом Бобруйска
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9 октября 2021 года с 09:00 до 12:00 будет организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
70-76-89 Шостак Александр Николаевич (генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз")
78-74-16 Бусел Валерий Эдуардович (главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района")
70-55-04 Грищенков Евгений Иванович (директор КУП "ЖРЭУ Ленинского района")
73-87-76 Корхов Игорь Васильевич (начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП")
78-94-00 Каташ Андрей Сергеевич (директор Государственного предприятия "Теплоэнергетика"
71-87-76 Урбанович Игорь Александрович (директор Государственного предприятия "Горсвет")
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