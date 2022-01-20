Прямая линия по вопросу ремонта жилых помещений отдельным категориям социально уязвимых граждан пройдет в Бобруйске

27 января 2022 года с 09.00. до 11.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Ремонт жилых помещений инвалидам, участникам ВОВ, инвалидам боевых действий на территории других государств. Ремонт печей, электропроводки, газового оборудования, установка (замена) АПИ, элементов питания к ним, АПИ с выводом от них СЗУ одиноким неработающим пожилым гражданам и одиноким инвалидам 1 и 2 групп».

На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением первичного приёма, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» Лапаник Ольга Фёдоровна.

Телефон прямой линии: 72-18-91.