Прямая линия для граждан, имеющих группу инвалидности

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» сообщает: 3 декабря состоится «Прямая линия» по вопросам организации социальной помощи и поддержки людей с инвалидностью, социальных правах и гарантиях.

На вопросы ответят: