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Прямая линия для граждан, имеющих группу инвалидности

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Прямая линия для граждан, имеющих группу инвалидности

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» сообщает: 3 декабря состоится «Прямая линия» по вопросам организации социальной помощи и поддержки людей с инвалидностью, социальных правах и гарантиях.

На вопросы ответят:

  • Чернышова Ирина Валерьевна, юрисконсульт Центра, 9.00-10.00 по телефону 72-73-98;
  • Шамаль Ольга Александровна, заведующий отделением социальной помощи на дому, 8.00- 09.00 по телефону 72-73-65;
  • Капустина Мария Васильевна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, 9.00 – 10.00 по телефону 72-73-97;
  • Прудникова Вера Николаевна, заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования, 16.00-17.00 по телефону 72-73-75.
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