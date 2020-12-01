Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом. Соответствующее решение принято ректоратом университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации образовательный процесс в БГУ частично проходит в режиме онлайн на централизованной площадке образовательного портала вуза. Важным условием эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения является наличие качественного подключения к сети интернет. Данная акция позволит обеспечить беспрерывной интернет-связью, а также снизит финансовую нагрузку на обучающихся", - рассказали в пресс-службе.

Бесплатный интернет в общежитиях вуза появится с сегодняшнего дня и будет доступен до конца месяца. В вузе отметили, что это второе бесплатное включение для проживающих в общежитиях БГУ. Первое было реализовано в апреле-мае текущего года.