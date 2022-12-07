Проявлять повышенное внимание на дороге рекомендуют из-за гололеда
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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен сегодня по данным Белгидромета. Госавтоинспекторы рекомендуют участникам дорожного движения проявлять повышенное внимание и осторожность.
- Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, до минимума снижая ее при подъезде к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и перекрёсткам. Увеличьте дистанцию и боковой интервал, откажитесь от обгонов и рискованных манёврах, - напоминают УВД облисполкома.
Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности:
- Обращайте внимание на возможное обледенение тротуаров и аккуратно приближайтесь к краю проезжей части. Будьте осторожны при ее пересечении.
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