Проявить солидарность. Сбор помощи беженцам, находящихся на белорусско-польской границе
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Недавно команда Круглого стола демократических сил объявила сбор помощи беженцам, находящихся на белорусско-польской границе. Узнав об этом, бобруйчанка Анна Швед, связалась с активистами, решив организовать в Бобруйске штаб помощи.
– У меня у самой муж иностранец. Я знаю каково это находиться в чужой стране. Я жила полгода в Йемене, в военной обстановке, поверьте, все это очень страшно. У меня тоже есть дети, и я не могу равнодушно смотреть на беженцев. Каждый может оказаться в такой ситуации. Нужно помогать людям, неважно кто они – мусульмане, христиане, иудеи. Это человеческая жизнь, — говорит активистка.
Дав клич о сборе вещей и продуктов для беженцев через интернет, Анне с единомышленниками удалось собрать первую партию, скооперироваться с Могилевом, откуда предметы первой необходимости отправились на границу. То, что в чем остро нуждаются беженцы – это теплые вещи, зимняя обувь, одеяла, питьевая вода, продукты питания (кроме свинины), памперсы, средства личной гигиены, медикаменты. КДС призывает не стоять в стороне этой международной проблемы, а проявить гражданскую солидарность.
Оперативный штаб помощи в Бобруйске находится по следующим адресам: ул. Шмидта, д. 3, кв. 25 и ул. Пролетарская, 31 А (здание отдела статистики Бобруйска и Бобруйского района, подвальное помещение). Тел. для связи +375(44)553-99-86 (Анна Валерьевна).
Кроме этого, сбором гуманитарной помощи для беженцев в нашем городе занимаются также организации Красного Креста Ленинского и Первомайского районов. Пункты приема расположены по адресам:
– ул. Социалистическая, 76, с 10.00 до 15.00, контактные телефоны 70-97-15 и 72-14-16;
– пр-т Строителей д.60 корпус 1 под. 2, предварительно позвонить по телефону 73-12-49 с 15.00 до 19.00.