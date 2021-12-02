Проявить солидарность. Сбор помощи беженцам, находящихся на белорусско-польской границе

Недавно команда Круглого стола демократических сил объявила сбор помощи беженцам, находящихся на белорусско-польской границе. Узнав об этом, бобруйчанка Анна Швед, связалась с активистами, решив организовать в Бобруйске штаб помощи.

– У меня у самой муж иностранец. Я знаю каково это находиться в чужой стране. Я жила полгода в Йемене, в военной обстановке, поверьте, все это очень страшно. У меня тоже есть дети, и я не могу равнодушно смотреть на беженцев. Каждый может оказаться в такой ситуации. Нужно помогать людям, неважно кто они – мусульмане, христиане, иудеи. Это человеческая жизнь, — говорит активистка.

Дав клич о сборе вещей и продуктов для беженцев через интернет, Анне с единомышленниками удалось собрать первую партию, скооперироваться с Могилевом, откуда предметы первой необходимости отправились на границу. То, что в чем остро нуждаются беженцы – это теплые вещи, зимняя обувь, одеяла, питьевая вода, продукты питания (кроме свинины), памперсы, средства личной гигиены, медикаменты. КДС призывает не стоять в стороне этой международной проблемы, а проявить гражданскую солидарность.