Проводы спортсменов на XVI летние Паралимпийские игры состоялись в Минске

Торжественные проводы спортсменов на XVI летние Паралимпийские игры в Токио состоялись 12 августа у стелы "Минск-город-герой". Поучаствовала в мероприятии и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Это самые престижные соревнования для спортсменов с инвалидностью, отбор на которые проходит в рамках национальных, региональных и мировых состязаний.

В Токио отправятся 20 белорусских спортсменов с инвалидностью, которые выступят в 5 видах спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, парагребля, параканоэ, фехтование.

Обращаясь с напутственным словом к паралимпийцам, Ирина Костевич подчеркнула, что "достижения в спорте - это не счастливый случай и не везение. Это всегда результат колоссальной работы, веры в собственные силы и огромного желания победить".

Министр отметила, что наши спортсмены с инвалидностью всегда успешно выступают на Паралимпиаде. Так, на летних Играх в Лондоне в 2012 году Беларусь представлял 31 спортсмен в 7 видах спорта (плавание, легкая атлетика, велоспорт, фехтование на инвалидных колясках, гребля академическая, дзюдо, пауэрлифтинг). Завоевали 10 медалей, заняли 25 общекомандное место.

В Рио-де-Жанейро в 2016 году Беларусь представляли 20 спортсменов в 5 видах спорта (плавание, легкая атлетика, фехтование на инвалидных колясках, гребля академическая, дзюдо). Завоевали 10 медалей, заняли 19 общекомандное место.

А на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году за нашу страну выступали 14 спортсменов в 2 видах спорта (лыжные гонки и биатлон), они привезли домой 12 медалей и заняли 8 общекомандное место.

Министр пожелала нашим спортсменам веры в себя и свои безграничные возможности, показать высокий результат и достигнуть заслуженных побед.