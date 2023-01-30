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Профилактика

Проверка лифтов в Бобруйске продолжается

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Проверка лифтов в Бобруйске продолжается

В январе 2023-го Могилевским областным управлением Госпромнадзора проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в отношении потенциально опасных объектов, принадлежащих Могилевскому филиалу РУП «Белтелеком».

Государственный инспектор Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Дмитрий Довидович осмотрел потенциально опасный объект – пассажирский лифт, расположенный в Бобруйском узле электросвязи.

При проведении обследования инспектор уделил особое внимание вопросам, касающимся технического состояния лифта. В ходе мероприятий проведена разъяснительная беседа, специалистам Боборуйского узла электросвязи оказана методическая помощь в обеспечении соблюдения законодательства в области промышленной безопасности на потенциально опасных объектах.

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