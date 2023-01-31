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Армия

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси продолжается

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Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси продолжается

По распоряжению Министра обороны в полную боевую готовность приведен батальон материального обеспечения 11 механизированной бригады.

Белорусские Вооруженные силы в таких условиях вынуждены реагировать и быть готовыми к любому сценарию развития событий. Продолжается проверка различных подразделений.

По распоряжению Министра обороны в полную боевую готовность приведен батальон материального обеспечения 11 механизированной бригады. Военнослужащие сняли технику с хранения и совершили марш в район, который определён для выполнения поставленных задач.

Герман Арбузов, батальон материального обеспечения 11 гвардейской механизированной бригады: «Количество техники – более 200 единиц. Перед тем, как занять районы, автомобильные колонны проходят 50 километровый марш. Действуют уверенно, блеск в глазах. Личный состав батальона уверен в себе и в своей технике. С поставленными задачами личный состав батальона справится».

Для готовности отразить агрессию и защитить рубежи Союзного государства в нашей стране проходит совместное лётно-тактическое учение Беларуси и России. Это один из этапов развертывания региональной группировки войск Союзного государства.

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