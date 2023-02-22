Проведен мониторинг автотранспортного парка учреждений здравоохранения Бобруйска

С целью профилактики производственного травматизма в организациях здравоохранения Могилевской области, в рамках осуществления общественного контроля за соблюдением нанимателями требований законодательства об охране труда, постоянно проводятся мониторинги, передает MogilevNEWS.

Главным техническим инспектором труда Могилевского обкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Натальей Войтовой в начале февраля мониторинги проводились в Бобруйске, которым были охвачены станция скорой и неотложной медицинской помощи и межрайонный онкологический диспансер.

- Проверка показала, что в учреждениях работают специалисты по охране труда, которые имеют соответствующее образование и своевременно направляются на курсы повышения квалификации по вопросам охраны труда; назначены ответственные лица за выпуск автотранспорта в исправном состоянии на линию; организована работа по проведению предрейсового медицинского обследования водителей медицинского транспорта, а также инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда и ПДД и т.д., - отметила Наталья Войтова. - Автомобильный парк станции скорой и неотложной медицинской помощи» состоит из 24 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля, в парке онкодиспансера - 4 машины медпомощи.

- Салон реанимобилей соответствует всем современным и безопасным требованиям как для медработников так и для пациентов, - продолжила собеседница. - Так, потолок салона автомобиля оснащен люком, обеспечивающим естественную освещенность и вентиляцию салона; два медкресла - ремнями безопасности, обеспечивающими возможность свободного проведения медицинских манипуляций, в том числе внутривенных инфузий и реанимационных мероприятий. Салон оснащен каталкой, которая снабжена матрасом и фиксирующими ремнями для транспортировки пациента, складными поручнями, предотвращающими падение пациента с носилок во время транспортировки. Для обеспечения быстрого извлечения пациента из салона со стороны задних распашных дверей закреплены складные носилки.

В 2022-ом и текущем периоде 2023-го в учреждения здравоохранения Бобруйска было приобретено 11 транспортных средств, что позволяет оперативно оказывать неотложную медицинскую помощь населению.