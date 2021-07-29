Протянуть руку помощи. Бобруйчанка благодарит всех, кто помог восстановить квартиру после пожара

Мир не без добрых людей – эту истину сполна познала 83-летняя бобруйчанка Зоя Талай, когда столкнулась с бедой: в апреле этого года в квартире одинокой женщины случился пожар, в результате которого сгорели все имущество и денежные сбережения. Она обратилась в горисполком за помощью в трудной жизненной ситуации, где ей оказали содействие в решении вопроса. Об этой истории также узнали неравнодушные бобруйчане и проявили участие. Сегодня горожанка благодарит всех, кто проявил человечность.

Тот злополучный день наша героиня помнит в мельчайших подробностях. До приключившейся беды Зоя Константиновна пять дней пробыла у сестрыинвалида в частном доме на Скрипочке, за которой помогает ухаживать своей племяннице. Утром 2 апреля она вернулась домой на Горького, 37. Захотела сварить холодец. Включив плиту и поставив кастрюлю на газ, женщина вдруг провалилась в сон – была очень уставшая. Проснулась от сильного удушья и увидела перед собой черную тучу дыма и полыхающий огонь. Кое-как она выключила плиту, а затем стала тушить пожар подручными средствами – занавесками, скатертью, от чего огненная стихия еще больше разбушевалась. Затем дрожащими руками набрала номер 101 и вызвала спасателей. Женщине удалось покинуть квартиру и сесть на лавочку во дворе. Здесь Зоя Константиновна потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь. В момент, когда она очнулась, пожарные выбивали стекла в окнах. Спасателям удалось ликвидировать горение. В результате пожара в квартире были закопчены стены, имущество частично повреждено, а часть уничтожена.

Первое время после пожара погорелица жила у внука, затем в санатории «Шинник» и в доме у сестры. Наша героиня обратилась в Бобруйский горисполком и поведала о своей беде его председателю Александру Студневу. При его содействии в квартире женщины был произведен ремонт. Помогли с ним работники завода КПД, с мебелью – ОАО «Белшина».

– Я хочу искренне поблагодарить Александра Викторовича Студнева за человеческое отношение. Он помогает тем, кому тяжело и кто оказался в безвыходном положении. Я благодарна руководству «Белшины» за то, что поддержали меня: генеральному директору Андрею Бунакову, председателю первичной профсоюзной организации Игорю Вежновцу. Благодарю службы соцобеспечения Бобруйска и Могилевской области и всех неравнодушных людей, которые помогли мне материально: Галину, Елену, Эмилию, Евгения с женой, а также Юлию и ее супруга Анатолия, которые подарили телевизор. Хочу выразить признательность моим бывшим коллегам, с которыми я работала в 65-м, 69-м и 43-м детских садах: Николаю Догокеру, Наталье Индюхиной, Елизавете Костко, Светлане Крупской, Ляне Яневой, Альбине Раскиной, Инне Новик, Надежде Чайковской, Галине Щегельской и всем, кто меня помнит. Благодарю руководство завода КПД в лице генерального директора, его заместителя, прораба, строителей, которые постарались на славу, сделали все по чести и совести: поклеили обои, постелили линолеум, вставили окна ПВХ, сделали потолок, двери отшлифовали и покрыли лаком, поменяли сантехнику. Дай Бог всем здоровья и спокойной жизни. Храни Господь от зла всех неравнодушных людей! – говорит Зоя Талай.