Протяни руку добра! К акции «Чудеса на Рождество» присоединились учащиеся школы № 4

В преддверии Нового 2021 года и Рождественских праздников в стороне не осталась Первичная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», которая создана на базе ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» во главе с председателем Людмилой Кондратьевой и членами Женсовета.

К акции «Чудеса на Рождество» присоединились учащиеся школы № 4, в частности, Пионерская дружина им. В.А. Плащёва во главе с педагогом-организатором Натальей Братцевой.

Объединив усилия, женсовет и пионеры смогли с полной отдачей поучаствовать в такой нужной и доброй акции. За короткий период для воспитанников Бобруйского социального приюта была собрана «волшебная» посылка, которую ребята найдут под ёлочкой на Новый год.

Дети всегда остаются детьми. Ребёнок, воспитывающийся в семье, ждёт чуда в самый волшебный праздник в году, а брошенный ребёнок вдвойне верит в сказку, загадывает желание и пишет свои письма Деду Морозу. Поэтому в этом году Дед Мороз из ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска» отправил каждому ребёнку, находящемуся в социальном приюте красочные и добрые письма от себя лично, Снегурочка положила в «волшебную» посылку календари.

Только вместе, привлекая общественность и неравнодушных людей, можно совершать большие добрые дела. Неоценимую помощь в сборе посылки для воспитанников Бобруйского социального приюта оказала индивидуальный предприниматель Лариса Белоусова, которая передала для ребят тёплые свитера.

Помимо подарков, женсовет, пионерская дружина и первичная организация общественного объединения «Белая Русь», действующие в ГУО «Средняя школа № 4 г. Бобруйска», подготовили музыкальную открытку с новогодним видеообращением к воспитанникам Бобруйского социального приюта.