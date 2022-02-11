Прототип корабля для полетов на Марс могут вывести на орбиту Земли уже в этом году
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Прототип космического корабля Starship американской компании SpaceX отправится в орбитальный полет уже в текущем году. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.
Корабль уже несколько раз совершал тестовые полеты с возвращением на Землю. Но все испытания проходили в пределах атмосферы.
"Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году", - заявил Маск на пресс-конференции.
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