Протоиерей Виктор Смычник принял участие в семинаре тюремных священников

26 ноября 2021 года в помещении воскресной школы Введенского прихода г. Минска состоялся «Круглый стол» в рамках VII Белорусских Рождественских чтений, сообщает пресс-служба .

В мероприятии принял участие настоятель Ильинского храма г. Бобруйска протоиерей Виктор Смычник, старшие епархиальные тюремные священники, а так же приглашенные лица: начальник отдела воспитательной работы в учреждениях ДИН МВД РБ подполковник внутренней службы Денис Павленко, преподаватель кафедры психологии и педагогики Академии МВД РБ Михаил Гарилюк.

Работа «Круглого стола» началась с общей молитвы в храме в честь мученика младенца Гавриила Белостокского, после чего участники выслушали доклад представителя Академии МВД РБ на тему: «Манипулятивные технологии осуждённых в межличностном общении».

Выступление Михаила Гаврилюка вызвало большой интерес у слушателей, который выразился в полуторачасовой дискуссии и принятием решения о выпуске синодальным отделом по тюремному служению специальной методички на данную тему для использования священнослужителями с тюремным послушанием.

По итогам дискуссии модератор Круглого стола священник Георгий Лопухов подвёл итоги и рассказал о введении нового вида служения в епархиях — окормлении различных категорий правонарушителей, в период их пребывания в изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, в спецприемниках территориальных органов внутренних дел Республики Беларусь. Протоиерей Георгий Лопухов сообщил собравшимся на заседании о согласовании данного вопроса с руководством МВД РБ.

По итогам Круглого стола были приняты ещё ряд служебных решений, которые касаются празднования 10 — летия в 2022 году со дня официальной регистрации в государственных органах (образования) синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви.

Мероприятие завершилось общей молитвой «Достойно есть…».