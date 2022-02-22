Протезирование животных и борьба с сорняками с помощью дронов. Какими инновациями удивляет молодежь

Гранд-финал 11-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" проходит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Завершен очередной сезон популярного молодежного проекта. Организаторам поступило около 1,1 тыс. заявок. После предварительной оценки в ноябре-декабре 2021 года в регионах страны и столице во время 66 отборочных туров были презентованы 783 молодежные инициативы.

"Для меня это уже девятый финал, который я посещаю. Из года в год конкурс динамично прирастает, появляются новые проекты, есть масса интересных идей. Самое главное, что их можно реализовать в любимой Беларуси, - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Для участия в республиканском финале областные (Минской городской) экспертные советы рекомендовали 120 проектов, разработок и идей. Среди них "Сенсорная перчатка для людей с ограниченными возможностями", "Рука помощи" (3D-печать протезов кистей рук), "Индукционный дефибриллятор", "Борьба с инвазивными сорняками с помощью дронов", "3D-мясной принтинг", "Телекоммуникационный мост ReDa", "Интерактивный календарь Победы", "Настольная игра "Замки Беларуси" и другие. Эксперты оценивают актуальность и новизну идеи, ее практическую значимость, а также реальность реализации конкурсного инновационного проекта. По итогам защиты определят 20 победителей конкурса в 10 номинациях.

Сенатор подчеркнул значимость представленных идей. Так, один из проектов посвящен протезированию конечностей животных, реабилитации домашних питомцев и их восстановлению после операций. "Протезирование животных не просто с точки зрения гуманности интересный проект, он прививает любовь и к братьям нашим меньшим, и друг к другу. Кроме того, сегодня демонстрируются интересные разработки по интерактивному взаимодействию с нашей молодежью через социальные проекты, прежде всего через призму исторической памяти", - обратил внимание он.

Виктор Лискович зачитал участникам и гостям мероприятия приветственный адрес председателя Совета Республики Натальи Кочановой, отметив, что спикер верхней палаты много внимания уделяет молодежной политике, развитию потенциала инноваторов.

По итогам республиканского финала всех его участников наградят сертификатами. Победители получат дипломы и фирменные статуэтки, они также будут номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда. 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Кроме того, разработчики-победители школьного возраста получат рекомендации Центрального комитета БРСМ для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Организаторы проекта - Белорусский республиканский союз молодежи и Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Генеральные партнеры гранд-финала 11-го сезона - Китайско-белорусское СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", ОАО "АСБ Беларусбанк", Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.