Протасевич о Лукашенко: Президент как Глава государства всегда умело находил баланс между Востоком и Западом

Роман Протасевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил одно из главных преимуществ Президента Беларуси Александра Лукашенко: Глава государства всегда умело находил баланс между Востоком и Западом.

Роман Протасевич: «В среде оппозиции это могут признать: одно из преимуществ политика Александра Григорьевича [Лукашенко] – то, что он мягко умел находить баланс между Востоком и Западом. Это тот баланс, который необходим Беларуси, – уметь говорить с Западом, даже несмотря на требования исключительно Запада. С другой стороны – это Россия, в орбите которой находится Беларусь, как и абсолютное большинство стран постсоветского пространства. Но это было отличным балансом. Беларусь очень умело находилась посередине, между Востоком и Западом. Другой вопрос в том, что с введением санкций этот баланс стал нарушаться. Мне, если честно, во многие моменты тяжело понять людей, которые говорят про то, что Беларусь должна идти по западному пути развития, но при этом сами строят стену между Беларусью и Западом, отталкивая Беларусь от Запада и Запад от Беларуси все больше».

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