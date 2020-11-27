Просроченная банка с кукурузой вывела на след вора

Эксперты Белыничского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз помогли установить личность подозреваемого в совершении серии дачных краж на территории Белыничского района.

В октябре в районный отдел внутренних дел одно за другим стали поступать сообщения о хищении с дач в деревнях Будники, Смогиловка, Эсьмоны, Ушлово. Дачники поясняли, что неизвестный проник в дом, пользуясь отсутствием хозяев, взломав замок или выставив либо разбив оконное стекло, унес с собой продукты питания: крупы, сахар, консервы, макароны, а также прихватил радиоприемник.

По каждому сообщению на места происшествий выбывала следственно-оперативная группа с участием специалиста Белыничского межрайонного отдела ГКСЭ. В ходе осмотров в домах потерпевших обнаружены и изъяты следы орудий взлома, следы обуви и рук. В частности, в одном доме внимание злоумышленника привлекла коробка с консервами. Вор подержал в руках, но вернул на место банку консервированной кукурузы, срок годности которой оказался уже истекшим. Именно на данной банке специалист Белыничского МРО ГКСЭ и выявил след пальца руки. В другом доме следы рук были выявлены на оконной раме.

При проверке следов по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе экспертами УГКСЭ по Могилевской области установлено, что они оставлены 58-летним жителем района. Данная информация была незамедлительно передана правоохранителям и подтвердила их версию о причастности указанного мужчины к серии дачных краж. Его задержали, к слову, ранее он уже был судим и недавно освободился из мест лишения свободы. Белыничским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, в рамках которого экспертам Белыничского МРО ГКСЭ поручено проведение экспертиз.