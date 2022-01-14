Проскурова: среди педагогов есть желающие стать членами ВНС нового формата

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова убеждена, что среди педагогической общественности есть желающие стать членами ВНС. Об этом она заявила сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, во время городской диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Основной закон "Конституция. Беларусь. Будущее".

"По всей стране сейчас идет активное обсуждение, и педагоги не остаются в стороне", - отметила Наталья Проскурова.

Она добавила: в трудовых коллективах подробно знакомятся с предложенными новациями в Основной закон, в том числе интересуются полномочиями Всебелорусского народного собрания в новом формате. "Это не новый институт для нас, но каков порядок избрания членов ВНС в новом формате, будет определено позже. То, что среди педагогической общественности есть желающие стать членами ВНС, я в этом уверена. Потому что педагоги - самая прогрессивная часть населения", - убеждена она.

Мероприятие проходило на базе Минского городского института развития образования, к обсуждению (благодаря трансляции в YouTube и комментариям) подключились все учреждения образования столицы.