«Прошу не расслабляться». Лукашенко рассказал, чего ждать от санкционной политики Запада
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Беларусь будут не просто пугать новыми санкциями, а накачивать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о проекте закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности".
"В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти, органы госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Нацбанк как регулятор всей банковской системы".
При этом Президент потребовал от всех не расслабляться: "Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать".
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