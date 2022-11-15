Прошли соревнования по шашкам среди сельхозорганизаций, предприятий и учреждений района

Победу завоевала команда Каменской школы-интерната, второе место досталось команде СПК «Гигант», третье — отделу по образованию райисполкома.
В личном первенстве среди женщин лучшими стали: 1 место — Таиса Калива (Каменская государственная вспомогательная школа-интернат), 2 место — Мария Папруга (Бобруйский лесхоз), 3 место — Екатерина Веревкина (СПК «Гигант»). Среди мужчин: 1 место — Александр Притыченко (Каменская государственная вспомогательная школа-интернат), 2 место — Виталий Дымар (отдел по образованию), 3 место — Михаил Акулов (СПК «Гигант»).