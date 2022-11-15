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Спорт

Прошли соревнования по шашкам среди сельхозорганизаций, предприятий и учреждений района

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Прошли соревнования по шашкам среди сельхозорганизаций, предприятий и учреждений района

Прошли соревнования по шашкам среди сельхозорганизаций, предприятий и учреждений Бобруйского района в рамках круглогодичной спартакиады в 2022 году.

Как рассказала заместитель председателя ФСК Ольга Гавриленя, в мероприятии приняли участие 6 команд: СПК «Гигант», Бобруйского районного центра социального обслуживания населения, отдела по образованию райисполкома, Каменской государственной вспомогательной школы-интерната, Бобруйского лесхоза, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Победу завоевала команда Каменской школы-интерната, второе место досталось команде СПК «Гигант», третье — отделу по образованию райисполкома.

В личном первенстве среди женщин лучшими стали: 1 место — Таиса Калива (Каменская государственная вспомогательная школа-интернат), 2 место — Мария Папруга (Бобруйский лесхоз), 3 место — Екатерина Веревкина (СПК «Гигант»). Среди мужчин: 1 место — Александр Притыченко (Каменская государственная вспомогательная школа-интернат), 2 место — Виталий Дымар (отдел по образованию), 3 место — Михаил Акулов (СПК «Гигант»).

 

Бобруйский районный исполнительный комитет 

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