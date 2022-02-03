Прошли областные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны
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В учебно-спортивном учреждении Могилевской городской СДЮШОР прошли лично-командные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны Могилевской области, посвященные 70-летию со Дня образования службы Департамента охраны.
В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из сборных команд 17 подразделений охраны области.
Соревнования проводились на двух дистанциях: 100 метров вольным стилем среди мужчин и 50 метров вольным стилем среди девушек.
Уверенность в своих силах и подготовке, желание раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свои возможности, готовность побеждать и получать удовольствие от этой победы – вот составляющие позитивного настроя участников сегодняшних соревнований. После долгой подготовки лучшие сотрудники пришли на эти соревнования, чтобы пожать плоды своих трудов и усилий, и показать все, на что способны!
По итогам командного первенства места определились следующим образом:
Среди подразделений 1 подгруппы:
1 место — Ленинский отдел охраны;
2 место — Октябрьский отдел охраны;
3 место — Бобруйский отдел охраны.
Среди подразделений 2 подгруппы:
1 место — Климовичский отдел охраны;
2 место — Шкловский отдел охраны;
3 место — Горецкий отдел охраны.
Среди подразделений 3 подгруппы:
1 место — Кировское отделение охраны;
2 место — Чериковское отделение охраны;
3 место — Костюковичское отделение охраны.
В личном первенстве по плаванию определились следующие сотрудники (мужчины):
1 место Захаренко Владислав (Ленинский отдел охраны);
2 место Шуньков Алексей (Ленинский отдел охраны);
3 место Василевский Леонид (Ленинский отдел охраны).
В личном первенстве по плаванию среди девушек определились следующие сотрудницы:
1 место Рогачева Татьяна (Ленинский отдел охраны);
2 место Драгунова Надежда (Ленинский отдел охраны);
3 место Орлова Юлия (Октябрьский отдел охраны).