Прошли областные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны

В учебно-спортивном учреждении Могилевской городской СДЮШОР прошли лично-командные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны Могилевской области, посвященные 70-летию со Дня образования службы Департамента охраны.

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из сборных команд 17 подразделений охраны области.

Соревнования проводились на двух дистанциях: 100 метров вольным стилем среди мужчин и 50 метров вольным стилем среди девушек.

Уверенность в своих силах и подготовке, желание раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свои возможности, готовность побеждать и получать удовольствие от этой победы – вот составляющие позитивного настроя участников сегодняшних соревнований. После долгой подготовки лучшие сотрудники пришли на эти соревнования, чтобы пожать плоды своих трудов и усилий, и показать все, на что способны!

По итогам командного первенства места определились следующим образом:

Среди подразделений 1 подгруппы:

1 место — Ленинский отдел охраны;

2 место — Октябрьский отдел охраны;

3 место — Бобруйский отдел охраны.

Среди подразделений 2 подгруппы:

1 место — Климовичский отдел охраны;

2 место — Шкловский отдел охраны;

3 место — Горецкий отдел охраны.

Среди подразделений 3 подгруппы:

1 место — Кировское отделение охраны;

2 место — Чериковское отделение охраны;

3 место — Костюковичское отделение охраны.

В личном первенстве по плаванию определились следующие сотрудники (мужчины):

1 место Захаренко Владислав (Ленинский отдел охраны);

2 место Шуньков Алексей (Ленинский отдел охраны);

3 место Василевский Леонид (Ленинский отдел охраны).

В личном первенстве по плаванию среди девушек определились следующие сотрудницы:

1 место Рогачева Татьяна (Ленинский отдел охраны);

2 место Драгунова Надежда (Ленинский отдел охраны);

3 место Орлова Юлия (Октябрьский отдел охраны).