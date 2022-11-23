Прошли городские соревновании по настольному теннису среди инвалидов

18 ноября в зале кинотеатра «Мир» прошли городские соревновании по настольному теннису среди участников отделений дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска», УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска» и учреждения «Бобруйский районный центр социального обслуживания населения».

В соревнованиях приняли участие 19 человек.

В командном первенстве первое место заняла команда учреждения «ТЦСОН Ленинского района Бобруйска», второе - команда УСЗ «ТЦСОН Первомайского района Бобруйска».

В личном первенстве среди мужчин призовые места заняли участники учреждения «ТЦСОН Ленинского района Бобруйска»:

1 место - Денис Лобацкий,

2 место - Денис Митьковец,

3 место - Максим Полунченко.

В личном первенстве среди женщин призовые места заняли также участники учреждения «ТЦСОН Ленинского района Бобруйска»:

1 место - Алина Мазуренко,

2 место - Татьяна Поварова,

3 место - Анастасия Ситник.

После соревнований команды-победительницы были награждены дипломами.