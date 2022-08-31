Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев провел встречу с молодыми специалистами

Ежегодно организации и предприятия города радушно открывают двери для десятков молодых специалистов.

По доброй традиции в начале своего трудового пути выпускники встречаются с представителями Бобруйского горисполкома, чтобы обсудить наиболее интересующие их вопросы.

Многие специалисты прибыли из разных городов и деревень, еще больше вернулись после обучения отрабатывать на малую родину – в Бобруйск.

– Я просмотрел истории молодых специалистов, и отрадно, что многие – бобруйчане. Это дает больше шансов вам «заякориться», – отметил в приветствии председатель горисполкома Александр Студнев. – Надеюсь, что наш город полюбится и тем, кто по распределению здесь оказался впервые.

У вчерашних студентов и учащихся была уникальная возможность задать вопросы о городе, нюансах своей трудовой деятельности напрямую руководству города. Речь пошла о льготах на строительство жилья, о вовлечении в социальную и культурную жизнь. Итогом диалога стало решение в скором времени организовать ряд экскурсий по значимым промышленным и социально-культурным, историческим местам города на Березине, вовлечь в городские мероприятия. Скидки на абонементы в спортивные учреждения тоже возможны при наличии желания и договоренности групп по интересам.

В разговоре с молодежью Александр Викторович неоднократно останавливался на вопросе выбора профессии и замечал, что этот выбор должен идти от души, а применение специалисту в любой области сегодня найдется.

Имели место и насущные вопросы. Специалисты из Климовичей сетовали на отсутствие прямых рейсов из Бобруйска, хотя раньше они были. До дома приходится добираться с пересадками. Мэр Бобруйска взял этот вопрос на контроль.

Александр Викторович пожелал юным профессионалам не бояться, быть креативными и уверенными. В этом случае придет успех в любых начинаниях: «Сегодня уже вы будете писать историю наших города и страны».