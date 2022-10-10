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Профилактика

Прошла профилактическая акция «Стань заметным в темноте»

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Прошла профилактическая акция «Стань заметным в темноте»

8 октября Госавтоинспекция Бобруйска в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провела профилактическую акцию "Стань заметным в темноте"!

На территории ГУК "Парк культуры и отдыха" на оборудованной дорожными знаками и дорожной разметкой детской транспортной площадке "Детский автогородок"  присутствовали учащиеся четырех школ Бобруйска.

Сотрудники Госавтоинспекции провели с ребятами  профилактические беседы и викторины на тему соблюдения Правил дорожного движения и обратили внимание на необходимость обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток. Самым активным участникам акции были вручены призы и фликеры.

Стоит отметить, что до 1 ноября 2022 года запланировано посещение "Детского автогородка" всеми школьниками города для того, чтобы напомнить ребятам о возможных опасностях на дороге и уберечь детские жизни!

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