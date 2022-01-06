Прошла диалоговая площадка с участием представителей общественных объединений и политических партий Бобруйска

Диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции прошла 6 января на базе городской библиотеки имени А.С.Пушкина. В музейной гостиной собрались лидеры общественных объединений и политических партий, спикерами выступили начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Вероника Вильчик и председатель Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь», председатель координационного совета общественных объединений, политический партий г.Бобруйска Владимир Вяткин.

Участники детально обсудили предложенные изменения основных статей главного закона страны, более подробно остановились на тех статьях, которые вносят поправки в работу всех ветвей власти и государственных институтов.

Спикеры подчеркнули важность мнений представителей всех слоев общества: необходимо, чтобы в процессе обсуждения приняли участие максимум граждан нашего города. Ведь в Конституции заложено будущее каждого из нас, наших детей, семей и всего общества. Поэтому, обсуждая те изменения, которые вносятся в Конституцию, народ сам определяет свое будущее. Именно этому будут посвящены и другие многочисленные диалоговые площадки, которые еще пройдут в Бобруйске.