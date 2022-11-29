Прошел учебно-методический сбор с командирами строевых подразделений милиции Могилевской области

С 23 по 25 ноября на базах управления, Ленинского (г. Могилева) отдела охраны и спортивной базы БФСО «Динамо», состоялся учебный сбор с командирами строевых подразделений милиции Могилевской области, целью которого являлось повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников.

В первый день, ответственными за проведение, были организованы: строевой смотр; мероприятия по рассмотрению результатов работы за прошедший период; изучение нормативно-правовых актов ОВД с внесенными изменениями и дополнениями. Также проведены занятия по соблюдению дисциплины и законности, организации идеологической работы.

Ведущий специалист по психологическому сопровождению управления охраны провела лекцию о факторах провоцирующих риск суицидального поведения и способах выявления признаков социально-психологической дезадаптации кризисных состояний сотрудников.

Вторая половина дня началась с практических занятий по тактике нарядов групп задержания при поступлении сигналов тревоги из оперативно-дежурных служб ОВД.

Учебно-методический сбор второго дня прошел на территории Ленинского (г. Могилева) отдела охраны с проведением практических занятий, а именно: порядка выпуска транспортных средств на линию; проезда перекрестков и управление транспортным средством специального назначения; подготовки и инструктажа дежурного наряда милиции; экипирования специальными средствами в служебном транспортном средстве; организация использования служебных собак; подготовки служебной документации и работы автоматических рабочих мест групп задержания.

Третий день сбора прошел на учебно-спортивной базе БФСО «Динамо» с проведением практических занятий по порядку действий группы задержания при задержании, доставлении лиц, совершивших правонарушение и при выбытии на сигнал тревоги, поступивший из охраняемых объектов.

Далее участники сбора переехали в отдел охраны, где за круглым столом обсуждены вопросы, касающиеся служебной деятельности.