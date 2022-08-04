Прошел смотр-конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений Департамента охраны
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Областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений Департамента охраны Могилевской области прошел 2 — 3 августа.
Торжественная церемония открытия прошла на базе Октябрьского (г. Могилева) отдела охраны.
Показать свои умения и навыки собрались более 90 сотрудников различных направлений служебной деятельности — это сотрудники милицейской, военизированной и сторожевой охраны, средств и систем охраны, группы кадров, командиры взводов, сотрудники оперативно-дежурной службы, милиционеры-водители и милиционеры групп задержания, молодые сотрудники со стажем службы до 1 года, женщины сотрудники.
Обращаясь к участникам конкурса начальник областного управления полковник милиции Драчёв Игорь Иванович пожелал проявить свои лучшие качества, такие как настойчивость и волю к победе, удачи и хорошего настроения!
На протяжении двух дней участники прошли тестирование, сдавали практические экзамены по своим направлениям служебной деятельности, прошло и маневрирование на служебном транспорте.
После подведения итогов областного конкурса профессионального мастерства, в торжественной обстановке состоялось награждение победителей.
Среди подразделений 3 подгруппы:
1 место — Чериковское отделение охраны,
2 место — Белыничское отделение охраны,
3 место — Кировское отделение охраны.
Среди подразделений 2 подгруппы:
1 место — Климовичский отдел охраны,
2 место — Шкловский отдел охраны,
3 место — Горецкий отдел охраны.
Среди подразделений 1 подгруппы:
1 место — Бобруйский отдел охраны;
2 место — Октябрьский (г.Могилева) отдел охраны;
3 место — Ленинский (г.Могилева) отдел охраны.
Награды вручены по всем видам номинаций:
«Сотрудник группы кадров»
1 место — Морозов Тарас (Бобруйский ОДО),
2 место — Маненок Алексей (Октябрьский ОДО),
3 место- Свастеев Станислав (Ленинский ОДО).
«Сотрудник милицейской, военизированной и сторожевой охраны»
1 место — Поротиков Сергей (Октябрьский ОДО),
2 место — Асташенок Артем (Бобруйский ОДО),
3 место- Глинков Роман (Чаусское ОДО).
«Сотрудник средств и систем охраны»
1 место — Стражников Никита (Октябрьский ОДО),
2 место — Липский Артем (Ленинский ОДО);
3 место- Лавренов Олег (Чериковское ОДО).
«Милиционер-водитель групп задержания»
1 место — Горбачев Станислав (Бобруйский ОДО);
2 место — Василевский Леонид (Ленинский ОДО),
3 место- Снигирев Максим (Чериковское ОДО).
«Милиционер группы задержания»
1 место — Светлов Никита (Октябрьский ОДО),
2 место — Макушев Вадимир (Бобруйский ОДО),
3 место — Дудкин Никита (Белыничское ОДО).
«Командир строевого подразделения милиции»
1 место — Новиков Алексей (Шкловский ОДО);
2 место — Балыко Денис (Бобруйский ОДО);
3 место — Балтушко Юрий (Осиповичский ОДО).
«Молодой сотрудник»
1 место — Беляченок Владислав (Ленинский ОДО),
2 место — Горбачев Евгений (Октябрьский ОДО),
3 место — Асесаров Артем (Кировское ОДО).
«Инспектор Дежурный ОДС»
1 место — Картич Сергей (Ленинский ОДО);
2 место — Северин Александр (Бобруйский ОДО);
3 место — Чижов Олег (Октябрьский ОДО).
«Сотрудник женщина»
1 место — Рогачева Татьяна (Ленинский ОДО),
2 место — Ефременко Татьяна (Октябрьский ОДО),
3 место — Леонова Татьяна (Бобруйский ОДО).
Смотрите фотоотчет с мероприятия