Прошел смотр-конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений Департамента охраны

Областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений Департамента охраны Могилевской области прошел 2 — 3 августа.

Торжественная церемония открытия прошла на базе Октябрьского (г. Могилева) отдела охраны.

Показать свои умения и навыки собрались более 90 сотрудников различных направлений служебной деятельности — это сотрудники милицейской, военизированной и сторожевой охраны, средств и систем охраны, группы кадров, командиры взводов, сотрудники оперативно-дежурной службы, милиционеры-водители и милиционеры групп задержания, молодые сотрудники со стажем службы до 1 года, женщины сотрудники.

Обращаясь к участникам конкурса начальник областного управления полковник милиции Драчёв Игорь Иванович пожелал проявить свои лучшие качества, такие как настойчивость и волю к победе, удачи и хорошего настроения!

На протяжении двух дней участники прошли тестирование, сдавали практические экзамены по своим направлениям служебной деятельности, прошло и маневрирование на служебном транспорте.

После подведения итогов областного конкурса профессионального мастерства, в торжественной обстановке состоялось награждение победителей.

Среди подразделений 3 подгруппы:

1 место — Чериковское отделение охраны,

2 место — Белыничское отделение охраны,

3 место — Кировское отделение охраны.

Среди подразделений 2 подгруппы:

1 место — Климовичский отдел охраны,

2 место — Шкловский отдел охраны,

3 место — Горецкий отдел охраны.

Среди подразделений 1 подгруппы:

1 место — Бобруйский отдел охраны;

2 место — Октябрьский (г.Могилева) отдел охраны;

3 место — Ленинский (г.Могилева) отдел охраны.

Награды вручены по всем видам номинаций:

«Сотрудник группы кадров»

1 место — Морозов Тарас (Бобруйский ОДО),

2 место — Маненок Алексей (Октябрьский ОДО),

3 место- Свастеев Станислав (Ленинский ОДО).

«Сотрудник милицейской, военизированной и сторожевой охраны»

1 место — Поротиков Сергей (Октябрьский ОДО),

2 место — Асташенок Артем (Бобруйский ОДО),

3 место- Глинков Роман (Чаусское ОДО).

«Сотрудник средств и систем охраны»

1 место — Стражников Никита (Октябрьский ОДО),

2 место — Липский Артем (Ленинский ОДО);

3 место- Лавренов Олег (Чериковское ОДО).

«Милиционер-водитель групп задержания»

1 место — Горбачев Станислав (Бобруйский ОДО);

2 место — Василевский Леонид (Ленинский ОДО),

3 место- Снигирев Максим (Чериковское ОДО).

«Милиционер группы задержания»

1 место — Светлов Никита (Октябрьский ОДО),

2 место — Макушев Вадимир (Бобруйский ОДО),

3 место — Дудкин Никита (Белыничское ОДО).

«Командир строевого подразделения милиции»

1 место — Новиков Алексей (Шкловский ОДО);

2 место — Балыко Денис (Бобруйский ОДО);

3 место — Балтушко Юрий (Осиповичский ОДО).

«Молодой сотрудник»

1 место — Беляченок Владислав (Ленинский ОДО),

2 место — Горбачев Евгений (Октябрьский ОДО),

3 место — Асесаров Артем (Кировское ОДО).

«Инспектор Дежурный ОДС»

1 место — Картич Сергей (Ленинский ОДО);

2 место — Северин Александр (Бобруйский ОДО);

3 место — Чижов Олег (Октябрьский ОДО).

«Сотрудник женщина»

1 место — Рогачева Татьяна (Ленинский ОДО),

2 место — Ефременко Татьяна (Октябрьский ОДО),

3 место — Леонова Татьяна (Бобруйский ОДО).

Смотрите фотоотчет с мероприятия