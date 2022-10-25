Прошел районный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности

Ежегодно в Республике Беларусь по инициативе Правления Национального банка и Министерства образования проводится республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования.

В нынешнем учебном году первый (школьный) этап и второй (районный) прошли 22 сентября и 21 октября соответственно.

Районный этап проводился на базе Туголицкой средней школы. Все 25 участников показали хорошие знания в различных областях финансовой сферы.

Лидерами районной олимпиады стали: Артем Безручко, учащийся 10 класса Глушанской школы (диплом III степени), Егор Зубков, из 10 класса Горбацевичской школы (II степени), Илья Корольчук, учащийся 11 класса Ленинской школы (диплом I степени).

Победители представят район на третьем (областном) этапе олимпиады, который состоится 18 ноября в Могилеве.