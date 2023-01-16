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Спорт

Прошел мастер-класс по хоккею с шайбой для учащихся общего среднего образования

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Прошел мастер-класс по хоккею с шайбой для учащихся общего среднего образования

14 января прошел мастер-класс по хоккею с шайбой для учащихся общего среднего образования, который демонстрировали воспитанники ДЮСШ «Бобруйск-Арена» 2009-2010 года.

После окончания мастер-класса ребята отправились в две бросовые зоны, где с помощью воспитанников ДЮСШ смогли ощутить себя настоящими хоккеистами, а также продемонстрировать свои навыки.

В завершении мастер-класса дети смогли пообщаться с тренерами-преподавателями команды Пачуком Владиславом Александровичем и Вергуновым Павлом Владимировичем. Ребята спрашивали наставников волнующие их вопросы по экипировке, о соревнованиях и получили развернутые ответы даже на самые простые и курьезные вопросы.

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