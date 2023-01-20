На базе спорткомплекса Могилевской областной организационной структуры БФСО «Динамо» 19 января прошел чемпионат Могилевского областного управления охраны по рукопашному бою.

Спорили за титул лучшего 68 правоохранителей из 17 команд. Спортсмены сразились в семи весовых категориях. Поединки получились интересными и зрелищными, а борьба напряженной и впечатляющей.

В итоге, призовые места в личном первенстве распределились следующим образом:

В весовой категории до 65 кг:

1 место – Азёмша Михаил (Бобруйский отдел);

2 место – Дорошко Виталий (Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Лобарев Алексей (Октябрьский (г. Могилева) отдел).

В весовой категории до 70 кг:

1 место – Алесов Станислав (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

2 место – Прилепов Виктор (Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Постоялко Александр (Быховское отделение).

В весовой категории до 75 кг:

1 место – Михаськов Александр (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

2 место – Тарасенко Максим (Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Назаров Владислав (Бобруйский отдел).

В весовой категории до 80 кг:

1 место – Горбаченко Никита (Бобруйский отдел);

2 место – Краевич Денис (Бобруйский отдел);

3 место – Ахрем Александр (Октябрьский (г. Могилева) отдел).

В весовой категории до 85 кг:

1 место – Кулажонок Роман (Бобруйский отдел);

2 место – Лисов Владислав (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

3 место – Юрченко Дмитрий (Осиповичский отдел).

В весовой категории до 90 кг:

1 место – Леонов Владислав (Ленинский (г. Могилева) отдел);

2 место – Аврамчик Андрей (Бобруйский отдел);

3 место – Осипов Павел (Быховское отделение).

В весовой категории свыше 90 кг:

1 место – Басария Александр (Бобруйский отдел);

2 место – Пронжило Артём (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

3 место – Счасный Олег (Шкловский отдел).

Призовые места в командном первенстве распределились следующим образом:

Среди подразделений I подгруппы:

1 место – Бобруйский отдел;

2 место – Октябрьский (г. Могилева) отдел;

3 место – Ленинский (г. Могилева) отдел.

Среди подразделений II подгруппы:

1 место – Осиповичский отдел;

2 место – Шкловский отдел;

3 место – Горецкий отдел.

Среди подразделений III подгруппы:

1 место – Быховское отделение;

2 место – Славгородское отделение;

3 место – Костюковичское отделение.

Также сотрудник Бобруйского отдела охраны Азёмша Михаил, за лучшую технику, получил из рук заместителя начальника управления охраны наградную статуэтку.