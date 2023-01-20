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Спорт

Прошел чемпионат Могилевского областного управления охраны по рукопашному бою

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Прошел чемпионат Могилевского областного управления охраны по рукопашному бою

На базе спорткомплекса Могилевской областной организационной структуры БФСО «Динамо» 19 января прошел чемпионат Могилевского областного управления охраны по рукопашному бою.

Спорили за титул лучшего 68 правоохранителей из 17 команд. Спортсмены сразились в семи весовых категориях. Поединки получились интересными и зрелищными, а борьба напряженной и впечатляющей.

В итоге, призовые места в личном первенстве распределились следующим образом:

В весовой категории до 65 кг:

1 место – Азёмша Михаил (Бобруйский отдел);

2 место – Дорошко Виталий (Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Лобарев Алексей (Октябрьский (г. Могилева) отдел).

В весовой категории до 70 кг:

1 место – Алесов Станислав (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

2 место – Прилепов Виктор (Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Постоялко Александр (Быховское отделение).

В весовой категории до 75 кг:

1 место – Михаськов Александр (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

2 место – Тарасенко Максим (Ленинский (г. Могилева) отдел);

3 место – Назаров Владислав (Бобруйский отдел).

В весовой категории до 80 кг:

1 место – Горбаченко Никита (Бобруйский отдел);

2 место – Краевич Денис (Бобруйский отдел);

3 место – Ахрем Александр (Октябрьский (г. Могилева) отдел).

В весовой категории до 85 кг:

1 место – Кулажонок Роман (Бобруйский отдел);

2 место – Лисов Владислав (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

3 место – Юрченко Дмитрий (Осиповичский отдел).

В весовой категории до 90 кг:

1 место – Леонов Владислав (Ленинский (г. Могилева) отдел);

2 место – Аврамчик Андрей (Бобруйский отдел);

3 место – Осипов Павел (Быховское отделение).

В весовой категории свыше 90 кг:

1 место – Басария Александр (Бобруйский отдел);

2 место – Пронжило Артём (Октябрьский (г. Могилева) отдел);

3 место – Счасный Олег (Шкловский отдел).

Призовые места в командном первенстве распределились следующим образом:

Среди подразделений I подгруппы:

1 место – Бобруйский отдел;

2 место – Октябрьский (г. Могилева) отдел;

3 место – Ленинский (г. Могилева) отдел.

Среди подразделений II подгруппы:

1 место – Осиповичский отдел;

2 место – Шкловский отдел;

3 место – Горецкий отдел.

Среди подразделений III подгруппы:

1 место – Быховское отделение;

2 место – Славгородское отделение;

3 место – Костюковичское отделение.

Также сотрудник Бобруйского отдела охраны Азёмша Михаил, за лучшую технику, получил из рук заместителя начальника управления охраны наградную статуэтку.

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