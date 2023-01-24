Прораб одного из предприятий Бобруйска поручил незаконно вырубить почти 40 сосен

В Бобруйске прораб одного из предприятий поручил незаконно вырубить почти 40 деревьев, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Бобруйска по сообщению Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды провела доследственную проверку по факту нарушения одной из организаций природоохранного законодательства. Установлено, что с 22 по 26 декабря 2022 года на объекте "Строительство многофункционального центра на пересечении улиц Минской и Шинной в Бобруйске" проводились работы по подготовке к строительству. Ответственным за их проведение приказом директора предприятия был назначен прораб.

Не имея разрешительной документации, он поручил рабочим при помощи ручных бензопил незаконно удалить 38 деревьев сосны обыкновенной, которые росли на этой территории. Действия прораба повлекли причинение ущерба окружающей среде в особо крупном размере на сумму более Br19 тыс.

По результатам проверки прокурор Бобруйска возбудил уголовное дело в отношении мужчины по ч.3 ст.277 УК. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета. Для решения вопроса о возмещении вреда окружающей среде, причиненного противоправными действиями предприятия, заместитель прокурора Бобруйска вынес в адрес директора предприятия предписание.