Необычное занятие и своеобразный мастер-класс провел для ребят Олег Ткачев, член Белорусского союза художников, керамист, педагог детской школы изобразительных искусств им. В.А. Домарада. Учащиеся, которые занимаются керамикой, окунулись в атмосферу уникального Международного пленэра «Арт-Жыжаль», который собирает художников-керамистов из десятков стран.

Постоянный его участник Олег Ткачев с помощью видеофильма, который снимал сам, фотографий и интереснейших рассказов о жизни и творчестве на пленэре смог виртуально перенести собравшихся в зале на базу отдыха «Вербки» под Бобруйском, где и проходит керамический форум.

– «Арт-Жыжаль» – это творческая аура, в которой сконцентрировано максимум идей. Пленэр – время, когда тебя не волнуют бытовые вопросы, когда концентрируешься на создании новых задумок. Все художники живут 20 дней в лесу, общаются, творят и ощущают слияние с природой. Сюда приезжают мастера, которые хотят попробовать дровяные обжиги, в специально построенных печах. Когда соавтором керамиста выступает огонь, а результат непредсказуем. И в итоге получаются неповторимые произведения, – рассказывает Олег Сергеевич.

Ребята прониклись философией керамики и узнали, как рождаются образы, сюжеты и создаются композиции, о секретах глины и разных техниках, о сложных процессах обжига, дымления, обвары. На примере собственных керамических работ педагог показал, как передать эмоции в искусстве.

А в завершение мастер-класса директор школы изобразительных искусств Марина Арасланова, вдохновившись услышанным, предложила провести для учащихся летом настоящий пленэр по керамике, чтобы юные керамисты получили ценный опыт на практике. «Потому что годы учебы вспоминаются не ежедневными уроками, а именно такими яркими и неожиданными моментами», – считает Марина Александровна.

Маргарита Бушуева.