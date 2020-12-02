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Промысловая мера. Как не стать браконьером

mogilevnews.by 58 0

Промысловая мера. Как не стать браконьером

Промысловая мера (минимальный размер рыбы) устанавливается, чтобы исключить добычу молодых особей, не успевших вырасти и дать потомство. Она определена для 15 видов рыб. Об этом напомнили в Белорусском обществе охотников и рыболовов, опираясь на  Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Например, размер выловленного судака должен быть не менее 40 см – рыбу, не достигшую такой длины, следует отпустить. Один незаконно добытый судак обойдется в 6 базовых величин.

Чтобы правильно определить длину рыбы нужно измерить расстояние от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

К слову, такую рыбу, как лещ, окунь, карась, плотва можно вылавливать без ограничения по промысловой мере.

Также в БООР напомнили, что с целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря  устанавливается запрет на его вылов. С 1 ноября по 31 марта повсеместно запрещен вылов сома европейского. С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома и 9 базовых – сига и ряпушки.

Виды рыбы Промысловая мера (см)
при промысловом рыболовстве при любительском рыболовстве
Сиг 40 40
Угорь 50 лов запрещен
Щука обыкновенная 40 40
Лещ 27 не установлена
Язь 25 25
Линь 22 22
Амур белый 40 40
Толстолобик 40 не установлена
Сазан (карп) 20 20
Жерех 34 34
Чехонь 24 24
Судак 40 40
Сом обыкновенный 70 70
Налим обыкновенный 36 36
Голавль 25 25
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