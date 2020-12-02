Промысловая мера. Как не стать браконьером

Промысловая мера (минимальный размер рыбы) устанавливается, чтобы исключить добычу молодых особей, не успевших вырасти и дать потомство. Она определена для 15 видов рыб. Об этом напомнили в Белорусском обществе охотников и рыболовов, опираясь на Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Например, размер выловленного судака должен быть не менее 40 см – рыбу, не достигшую такой длины, следует отпустить. Один незаконно добытый судак обойдется в 6 базовых величин.

Чтобы правильно определить длину рыбы нужно измерить расстояние от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

К слову, такую рыбу, как лещ, окунь, карась, плотва можно вылавливать без ограничения по промысловой мере.

Также в БООР напомнили, что с целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря устанавливается запрет на его вылов. С 1 ноября по 31 марта повсеместно запрещен вылов сома европейского. С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома и 9 базовых – сига и ряпушки.