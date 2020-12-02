Промысловая мера. Как не стать браконьером

Промысловая мера (минимальный размер рыбы) устанавливается, чтобы исключить добычу молодых особей, не успевших вырасти и дать потомство. Она определена для 15 видов рыб. Об этом напомнили в Белорусском обществе охотников и рыболовов, опираясь на Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Например, размер выловленного судака должен быть не менее 40 см – рыбу, не достигшую такой длины, следует отпустить. Один незаконно добытый судак обойдется в 6 базовых величин.
Чтобы правильно определить длину рыбы нужно измерить расстояние от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
К слову, такую рыбу, как лещ, окунь, карась, плотва можно вылавливать без ограничения по промысловой мере.
Также в БООР напомнили, что с целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря устанавливается запрет на его вылов. С 1 ноября по 31 марта повсеместно запрещен вылов сома европейского. С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом.
Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома и 9 базовых – сига и ряпушки.
|Виды рыбы
|Промысловая мера (см)
|при промысловом рыболовстве
|при любительском рыболовстве
|Сиг
|40
|40
|Угорь
|50
|лов запрещен
|Щука обыкновенная
|40
|40
|Лещ
|27
|не установлена
|Язь
|25
|25
|Линь
|22
|22
|Амур белый
|40
|40
|Толстолобик
|40
|не установлена
|Сазан (карп)
|20
|20
|Жерех
|34
|34
|Чехонь
|24
|24
|Судак
|40
|40
|Сом обыкновенный
|70
|70
|Налим обыкновенный
|36
|36
|Голавль
|25
|25