Промспецмонтаж приглашает на работу
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Строительная организация приглашает на работу в Бобруйске:
-сварщиков трубопроводов с опытом работы от 1 года. Полный соцпакет.
Телефон для справок: +375 29 613 56 01.
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