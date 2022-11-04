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Промспецмонтаж приглашает на работу

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Промспецмонтаж приглашает на работу

Строительная организация приглашает на работу в Бобруйске: 

-сварщиков трубопроводов с опытом работы от 1 года. Полный соцпакет.

Телефон для справок: +375 29 613 56 01.

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