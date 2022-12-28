Br95 тысяч - таков промежуточный итог благотворительного марафона «Согреем детские сердца». Свой небольшой, но важный вклад с помощью коротких телефонных номеров может сделать каждый до конца января.

Вся помощь пойдет в пользу детей с инвалидностью и с особенностями развития.

ТРК «Могилев»