Промежуточный итог благотворительного марафона «Согреем детские сердца»
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Br95 тысяч - таков промежуточный итог благотворительного марафона «Согреем детские сердца». Свой небольшой, но важный вклад с помощью коротких телефонных номеров может сделать каждый до конца января.
Вся помощь пойдет в пользу детей с инвалидностью и с особенностями развития.
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