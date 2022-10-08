Прокурор Бобруйска: за нарушение Директивы №10 «О недопустимости роста цен» ответственные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности

– Наши граждане, несомненно, реагируют на переписывание цен. Например, вчера с утра нам поступила информация о том, что в одном из магазинов Бобруйска переписывают ценники. На место выехали сотрудники прокуратуры. Как оказалось, цены переписывались в сторону уменьшения. То есть состава преступления здесь нет. Президент по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал Директиву №10 «О недопустимости роста цен». Этим документом предусматривается ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение установленных в Директиве требований (например, вводится запрет на повышение цен). За нарушение ответственные лица могут быть привлечены к уголовной или иным видам ответственности. Как только поступает сигнал о нарушении, на место выбывают специалисты, собирают материал о правонарушении и в дальнейшем дается правовая оценка, согласно которой принимается решение, – проинформировал Александр Конецкий, прокурор города Бобруйска.