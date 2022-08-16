Прокурор Бобруйска Александр Конецкий о безопасности и преступности в городе

– Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, как в общем обстоят дела с преступностью в городе?

– За 6 месяцев этого года на территории Бобруйска мы наблюдаем незначительный рост – на 1,2% – общей преступности (с 981 до 993 преступлений).

Количество убийств в текущем году сократилось по сравнению с 2021-м в 2,5 раза – с 5 до 2. Умышленные причинения тяжких телесных повреждений тоже уменьшились с 12 до 10 преступлений, или на 16,7%. Все убийства, а также 7 из 10 умышленных причинений тяжких телесных повреждений совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура города в текущем году с целью профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан возбудила 43 уголовных дела (за 6 месяцев 2021 года – 34), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На территории Бобруйска в текущем году снизилось на 9% (с 201 до 183) количество преступлений, совершенных в общественных местах. Вместе с тем отмечается рост удельного веса этого вида преступлений в структуре преступности с 17,4% до 18,4%.

Мы проанализировали причины и условия, способствующие совершению убийств и умышленных тяжких телес­ных повреждений, и пришли к выводу, что большая часть этих преступлений была совершена лицами, не состоявшими на профилактических учетах, то есть не находившимися в поле зрения сотрудников милиции.

– А что с преступностью среди несовершеннолетних?

– Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло в 2 раза – с 8 до 16.

– Расскажите об исправительных учреждениях. Как оказывается помощь в трудоустройстве освободившимся?

– Из исправительных учреждений на территорию города в этом году освободились 205 ранее судимых лиц. 39 гражданам оказана помощь в трудоустройстве. 21 человеку оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу, 2 приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 1 закончил профессиональное обучение, в том числе 15 лиц трудоустроены в счет установленной брони, одному оказана материальная ­помощь.

Следует отметить, что в текущем году удельный вес рецидивных преступлений, совершенных лицами, не занятыми трудом и учебой, по сравнению с 2021 годом уменьшился и составил 59,4%, или 135 преступлений (в 2021-м – 72,1%, или 159 преступлений).

– А что делается для противодействия коррупции?

– Городские правоохранительные органы принимают определенные меры по выявлению и предупреждению коррупционных преступлений и преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. В этой сфере количество выявленных преступлений увеличилось. За 6 месяцев текущего года оно выросло с 50 до 53, из которых 23 (в 2021-м было 15) относятся к категории тяжких. Одновременно с этим выросло число выявленных преступлений по коррупционным составам с 8 до 15, против собственности – с 31 до 40.

В текущем году с 3 до 10 увеличилось количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), с 1 до 5 – преступлений, предусмотренных ст. 430 УК (получение взятки).

Размер ущерба по зарегистрированным преступлениям составил 4234 тыс. рублей (в 2021-м – 1378 тыс. руб­лей), что составляет 78,3% от общего размера установленного ущерба по области (5409 тыс. руб.).

– В последнее время, к сожалению, увеличился производственный травматизм. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– В 1-м полугодии 2022 года в порядке надзора за исполнением законодательства проведено 43 проверки на предприятиях, в организациях, учреждениях города. Установлено, что субъекты хозяйствования нарушают законодательства в сфере трудовых правоотношений, обеспечения безопасности граждан, о борьбе с коррупцией, о профилактике правонарушений, о пожарной ­безопасности, об охране природы, о земле и иное законодательство.

На предприятиях и в организациях Бобруйска в 1-м полугодии 2022 года допущен рост производственного травматизма с тяжелыми и смертельными последствиями: произошло 8 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом (за первое полугодие 2021-го их было 6) и 2 – со смертельным (за первое полугодие 2021-го – 0), групповых несчастных случаев не заре­гистрировано.

– Каковы основные причины несчастных случаев?

– Неосторожность потерпевших, нарушения ими требований по охране труда, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Нарушения правил по охране труда и технике безопасности остаются распространенными, зачастую являются грубыми, что может привести к тяжким последствиям для здоровья и жизни работников.

Такое положение дел подтверждается результатами обследований строительных объектов города.

Например, мы (прокуратура города) совместно с инспекцией труда провели обследование строительного объекта ОДО «БобруйскСтройСтиль» «Капитальный ремонт жилого дома №68 на ул. Интернациональной в г. Бобруйске», в результате которого выявили нарушения законодательства об обеспечении безопасного труда работников.

Мы проводили обследования и иных строительных объектов с последующим принятием мер прокурорского реагирования.

– Из оперативных сводок мы все чаще узнаем о гибели людей на воде. Какова ситуация в Бобруйске?

– За 6 месяцев этого года на водоемах города погибли 4 человека (за аналогичный период 2021-го тоже 4). В мае-июне 2022 года мы провели проверку исполнения в городе Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 г. №1623, а также осуществления Бобруйским горисполкомом мероприятий, направленных на охрану жизни людей на водах.

– Большое количество преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, от этого также гибнут люди. Какие профилактические меры принимаются?

– За полгода 2022-го с целью профилактики правона­рушений, борьбы с пьянством и наркоманией проведено 5 проверок, внесено 8 представлений, вынесено 2 предписания, принесено 6 протестов, официально предупреждено 51 лицо, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 лица, к административной – 49.

– А что касается дорожной безопасности?

– За первое полугодие 2022 года на территории города зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшест­вий с пострадавшими (1-е полугодие 2021-го – тоже 20), в которых один человек погиб, травмы получил 21 человек, что на 4 человека меньше, чем за 1-е полугодие 2021 года.

Прокуратура Бобруйска в 1-м полугодии этого года провела две проверки соблюдения законодательства о дорожной безопасности, в ходе которых выявлены многочисленные дефекты покрытия проезжих частей улиц города. Мы внесли представление об устранении нарушений законодательства о дорожной безопасности в Бобруйский городской исполнительный комитет.

– Нет ничего важнее и дороже человеческой жизни. К несчастью, многие гибнут на пожарах. Расскажите, пожалуйста, какая обстановка в Бобруйске?

– За полгода (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) на территории Бобруйска отмечено увеличение количества пожаров на 13% – с 53 до 60, наблюдается рост числа лиц, погибших на пожарах, с 2 до 11.

– С чем связаны причины возникновения пожаров?

– С беспечными действиями самих граждан и безответственным отношением к личной безопасности: 34 пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнем (за 6 месяцев 2021-го их было 22), 16 – по причине нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (за 6 месяцев 2021-го – 13), 6 – из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов (за 6 месяцев 2021-го – 10), прочие причины – 4 (6 месяцев 2021-го – 4).

В апреле 2022 года мы провели проверку исполнения законодательства, направленного на обеспечение пожарной безопасности.

Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА