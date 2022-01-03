Прокуратура в Слуцке отменила незаконные решения попечительских советов школ о сборе денег

По протестам прокурора Слуцкого района отменены незаконные решения попечительских советов учреждений образования о сборе средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Нарушения были выявлены в ходе надзорных мероприятий по опубликованной в интернете информации о принудительном сборе денежных средств с родителей учеников в одном из учреждений образования в Слуцке.

Установлено, что решением попечительского совета учреждения образования от 22 октября 2021 года №1 определена сумма добровольных взносов родителей учащихся 1-11-х классов на счет попечительского совета на 2021/2022 учебный год в размере Br25 на одного учащегося и Br37,5 - на двух и более учащихся.

Информация о сборе денег размещена на доске объявлений учебного заведения. Причем там же сообщалось о номерах телефонов горячей линии управления образования Слуцкого райисполкома и главного управления образования Минского облисполкома для оперативного реагирования на случаи принудительного сбора денежных средств и других нарушений в работе попечительского совета.

"В ходе прокурорской проверки случаи принудительного сбора денег не подтвердились. Обращения по таким фактам в прокуратуру Слуцкого района не поступали", - отметили в прокуратуре.

Вместе с тем установлено, что попечительский совет школы превысил свои полномочия, когда определил размер сумм добровольных взносов.

В итоге прокуратура Слуцкого района принесла протест на решение попечительского совета. В него уже внесены изменения - исключена фиксированная сумма добровольных взносов на счет попечительского совета школы.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила в трех других учреждениях образования Слуцка, принесла на них протесты, которые были признаны обоснованными и удовлетворены.