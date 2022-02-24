Прокуратура передала на хранение копии архивных сведений по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ в Краеведческий музей Бобруйска

Прокуратура города 23 февраля, в день защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в связи с расследованием уголовного дела о геноциде и проведением Года исторической памяти на площадке и при содействии учреждении культуры «Бобруйский краеведческий музей» передала его представителям на хранение, а так же для наполнения музейных экспозиций копии архивных сведений по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны: копию доклада «Об итогах работы Бобруйской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Бобруйской области за период временной оккупации с июля 1941 г. по июль 1944 г.»;

копии актов, обобщенных сведений, списков граждан расстрелянных, замученных, повешенных и угнанных в рабство немецко-фашистскими захватчиками по Бобруйску;

копии материалов по учету ущерба, нанесенного фашистскими захватчиками городу Бобруйску в 1941-1944 годах.

В мероприятии принял участие прокурор города Бобруйска Конецкий Александр Иванович и директор музея Артёмчик Наталья Петровна.

Работа музея нацелена на сохранение исторической памяти о трагедии времен Великой Отечественной войны, чтобы посетители, особенно молодое поколение, знали, какие потери понесла Беларусь.