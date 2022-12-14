Прокуратура области направила в суд уголовное дело по обвинению двух бобруйчан в уклонении от уплаты налогов

В Могилевской области руководители двух фирм недоплатили в бюджет более Br750 тыс. налогов. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры региона.

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению двух жителей Бобруйска и Бобруйского района в уклонении от уплаты налогов. Установлено, что руководители двух коммерческих предприятий, действуя совместно и согласованно, с июля 2019 года по март 2022 года не уплатили в бюджет около Br1 млн НДС, налога на прибыль и недвижимость.

С учетом уплаченного налога по упрощенной системе налогообложения причиненный государству ущерб превысил Br750 тыс., который обвиняемые возместили в полном объеме. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.

Ранее примененные к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из руководителей и подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении другого прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.