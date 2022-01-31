Прокуратура Бобруйска потребовала устранить нарушения в ходе раскопок мест общего пользования

В ходе проверки соблюдения законодательства при проведении раскопок земель общего пользования прокуратура г.Бобруйска выявила недостатки и упущения при организации этой работы, которые не устранялись длительный период времени.

В частности, контроль за производством земляных работ в Бобруйске фактически возложен на единственного специалиста – ведущего инженера ГО «Бобруйскжилкомхоз», что для города общей площадью 90,02 кв. км и численностью населения 211389 человек явно недостаточно.

Как оказалось, утвержденные решением Бобруйского горисполкома от 12 октября 2004 года Правила, регламентирующие проведение раскопок земель общего пользования, не вступили в законную силу, поскольку не были надлежащим образом опубликованы, – их не зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

Прокуратура города сделала вывод о том, что отсутствие в Бобруйске правового акта в сфере раскопок затрудняет реализацию статьи 22.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), не позволяя установить объективную сторону такого деяния.

Справочно. Согласно ст.22.11 КоАП проведение без соответствующего разрешения раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования, отсутствие ограждений в местах проведения раскопок или ненадлежащее их содержание, равно непринятие мер по приведению мест раскопок в порядок в установленные сроки влекут наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 25 базовых величин, а на юридическое лицо – от 20 до 50 базовых величин.

Проведенный прокуратурой анализ выданных в 2021 году ГО «Бобруйскжилкомхоз» разрешений на раскопки показал, что на 20 объектах сроки выполнения земляных работ, установленные в проектной документации, не соблюдались. А качество восстановленного благоустройства после раскопок не всегда отвечало предъявляемым требованиям.

Примером формального подхода к выполнению этой работы служат допущенные КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйск» дефекты при укладке в октябре 2021 года тротуарной плитки на придомовой территории по ул.Советской, 109 – она просела. Прокуратура выявила такую ситуацию 2 ноября 2021 года, уже спустя 10 дней после приемки работ ГО «Бобруйскжилкомхоз».

Зафиксированы нарушения при производстве раскопок на отдельных объектах, которые создавали условия для причинения вреда здоровью людей.

Так, место раскопок по ул.Станционной не оградили сплошным металлопрофильным забором с размещением паспорта объекта. Производитель земляных работ – КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйск» – по всему периметру площадки допустил неупорядоченное складирование грунта и крупногабаритных строительных отходов. И это несмотря на то, что рядом расположены общежитие и прилегающая к нему детская площадка. Там же был вырыт котлован глубиной около 1,5 метра, который не огородили и даже не обозначили. К слову, вблизи котлована на момент проверки без присмотра взрослых играли малолетние дети, причем представители КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйск» отсутствовали.

Прокуратура г.Бобруйска констатировала и несоответствие законодательству сложившейся в городе практики выдачи разрешений на проведение раскопок в рамках административной процедуры. Об этом говорит и анализ поступивших в местные органы власти обращений граждан и юридических лиц – при их разрешении выявлены факты волокиты, длительного непринятия мер к восстановлению прав и законных интересов заявителей.

В целях устранения допущенных нарушений и недостатков прокуратура г.Бобруйска по результатам проверки внесла представление в Бобруйский горисполком, в котором инициировала разработку нормативного правового акта в сфере раскопок земель общего пользования с закреплением ответственных за эту работу служб, а также усиление контроля за ведением земляных работ.

За допущенные нарушения закона два должностных лица по требованию прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности.

Предметная реализация акта надзора взята на контроль.