Производство продуктов питания в Беларуси в январе-октябре выросло на 3,6%

Производство продуктов питания в Беларуси в январе-октябре 2020 года выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

"За 10 месяцев производство молочных продуктов увеличилось на 6%, в том числе цельномолочной продукции - на 5,8%, сливочного масла - на 3,7%, сыров (кроме плавленых) - на 10,5%, творога и творожных изделий - на 5,2%, сухого молока и сливок - на 6,7%, сгущенного молока и сливок - на 27,4%. Мяса и мясопродуктов в январе-октябре произведено на 5,5% больше", - рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметили в пресс-службе, в сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция к улучшению финансовых результатов. "Выручка от реализации продукции за январь-октябрь выше соответствующего периода предыдущего года на 14,2%. Обеспечен положительный финансовый результат: рост прибыли от реализации составил 20,2%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,8% (в январе-октябре 2019-го было 5,5%)", - обратили внимание в ведомстве.